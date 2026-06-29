هدف عربي من ضمنهم.. فيفا تكشف قائمة المرشحين لأجمل هدف في دور المجموعات بمونديال 2026 صراع الأرقام يشتعل في مونديال 2026.. من يتفوق بين مصر والمغرب والجزائر؟ وداعاً للتوصيات المزعجة.. إنستغرام يطلق زرًا يعيد تشكيل صفحتك من الصفر وجبة الإفطار لمرضى القولون العصبي- إليك الأطعمة الممنوع تناولها صباحًا يخفف آلام الدورة الشهرية.. كيف يؤثر تناول الموز قبل النوم على الجسم تصعيد ينذر بانفجار جديد.. غارات باكستانية داخل أفغانستان وطالبان تتهم إسلام آباد باستهداف المدنيين الذهب يتراجع تحت ضغط التوترات العسكرية... وتصاعد النفط يربك الأسواق العالمية مونديال 2026.. 3 مواجهات نارية أبرزها المغرب وهولندا قرار رئاسي يعيد ترتيب المشهد العسكري.. تعيين أحمد تركي مستشارًا لشؤون الدفاع والأمن وترقيته إلى رتبة فريق القارة السمراء تحطم الرقم القياسي في كأس العالم بتأهل غير مسبوق .. أفريقيا تكتب فصلًا جديدًا في كرة القدم العالمية
مع إسدال الستار على منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026، برزت منتخبات مصر والمغرب والجزائر كآخر ممثلي الكرة العربية في البطولة، وسط منافسة قوية كشفت عنها لغة الأرقام والإحصائيات، والتي أظهرت تفوقًا متبادلًا بين المنتخبات الثلاثة في مختلف الجوانب الفنية والبدنية.
هجوميًا، تصدر المنتخب المغربي قائمة المنتخبات الثلاثة بتسجيله 6 أهداف، مقابل 5 أهداف لكل من مصر والجزائر. أما من حيث صناعة الفرص والتسديدات، فقد سجل المغرب 16 محاولة على المرمى، يليه الجزائر بـ14 محاولة، ثم مصر بـ13 محاولة.
وفي دقة التمريرات، فرض المنتخب الجزائري نفسه في الصدارة بنسبة نجاح بلغت 91%، متقدمًا على المغرب بنسبة 89%، بينما جاءت مصر بنسبة 87%.
كما كان "محاربو الصحراء" الأكثر تبادلًا للكرات بإجمالي 2070 تمريرة، مقابل 1736 للمغرب و1543 لمصر. دفاعيًا، استقبل منتخبا مصر والمغرب 3 أهداف لكل منهما، في حين تلقت شباك الجزائر 7 أهداف.
أما في سرعة استعادة الكرة، فقد تفوقت مصر بمتوسط 43.68 ثانية، مقارنة بـ45.43 ثانية للمغرب و46.08 ثانية للجزائر. وفي جانب الانضباط، ارتكب المنتخب المصري 34 مخالفة، مقابل 32 للمغرب و17 للجزائر.
كما حصل لاعبو مصر على 6 بطاقات صفراء، بينما نال المغرب بطاقتين صفراوين، والجزائر بطاقة واحدة فقط. وسجل المغرب أعلى عدد من حالات التسلل بـ6 مرات، مقابل مرتين للجزائر ومرة واحدة لمصر.
أما في حراسة المرمى، فكان المغربي ياسين بونو الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة في إحدى مباريات دور المجموعات.
وفي عدد التصديات، تصدر المصري مصطفى شوبير بـ9 تصديات، مقابل 7 لبونو و6 للحارس الجزائري لوكا زيدان.
وعلى مستوى الجهد البدني، قطع لاعبو المنتخب المصري أكبر مسافة بإجمالي 346.8 كيلومترًا، متقدمين على المغرب الذي بلغ 341.4 كيلومترًا، ثم الجزائر بـ330.8 كيلومترًا.
كما تصدرت مصر متوسط سرعة اللاعبين بـ6.14 كم/ساعة، مقابل 6.04 كم/ساعة للمغرب و5.94 كم/ساعة للجزائر.
وتؤكد هذه الإحصائيات أن المنتخبات العربية الثلاثة قدمت مستويات متقاربة في دور المجموعات، مع تفوق كل منتخب في جوانب معينة، ليبقى الحسم الحقيقي في الأدوار الإقصائية، حيث لا تعترف المباريات سوى بنتيجة الملعب.