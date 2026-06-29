وداعاً للتوصيات المزعجة.. إنستغرام يطلق زرًا يعيد تشكيل صفحتك من الصفر

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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بدأت منصة إنستغرام اختبار ميزة جديدة تمنح المستخدمين فرصة استعادة السيطرة على المحتوى الذي يظهر لهم، عبر خيار يتيح إعادة ضبط توصيات المنصة بضغطة واحدة، لتبدأ خوارزميات التطبيق في تقديم اقتراحات جديدة تتوافق مع اهتماماتهم الحالية.

وأوضحت شركة ميتا، المالكة لـ«إنستغرام»، أن الميزة تمكّن المستخدم من حذف سجل التوصيات السابق، لتعيد المنصة بناء المحتوى المقترح تدريجياً اعتماداً على التفاعلات الجديدة، مثل المشاهدات والإعجابات وعمليات متابعة الحسابات.

كما تتضمن الميزة مراجعة قائمة الحسابات التي يتابعها المستخدم، مع إمكانية إلغاء متابعة الحسابات التي لم تعد تعكس اهتماماته، بما يساعد على تحسين جودة المحتوى الذي يظهر له مستقبلاً.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة لا تعني إيقاف نظام التوصيات، وإنما تمنح المستخدم بداية جديدة لإعادة تخصيص تجربته، بحيث تعتمد الاقتراحات اللاحقة على سلوكه وتفاعلاته بعد تنفيذ عملية إعادة الضبط.

وتأتي هذه الإضافة ضمن جهود «إنستغرام» لتعزيز أدوات التحكم بالمحتوى، خاصة لفئة المراهقين، عبر توفير خيارات تمنحهم تجربة أكثر أماناً وملاءمة، مع إمكانية تقليل ظهور المحتوى غير المرغوب فيه وزيادة المحتوى المتوافق مع اهتماماتهم.

ومن المقرر أن تشمل الميزة الصفحة الرئيسية و«إكسبلور» و«ريلز»، على أن يتم إطلاقها تدريجياً للمستخدمين حول العالم بعد انتهاء مرحلة الاختبارات.