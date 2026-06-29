وجبة الإفطار لمرضى القولون العصبي- إليك الأطعمة الممنوع تناولها صباحًا

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يجب على مرضى القولون العصبي تجنب مجموعة من الأطعمة في وجبة الإفطار صباحا، حفاظًا على صحة أمعائهم.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، الأطعمة التي يُفضل تجنبها صباحًا لمرضى القولون العصبي، وأفضل العادات الغذائية لتقليل الأعراض.

يشير حتة إلى أن بعض الأطعمة قد تزيد تهيج القولون عند تناولها على معدة فارغة، وتشمل:

1- الأطعمة المقلية.

2- الوجبات السريعة.

3- الأطعمة الحارة كثيرة التوابل.

4- اللحوم المصنعة.

5- المعجنات الغنية بالدهون.

6- المشروبات الغازية.

القهوة لمرضى القولون.. هل مناسبة في وجبة الإفطار؟

يوضح استشاري الصحة العامة والطب الوقائي أن القهوة قد تحفز حركة القولون لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى زيادة التقلصات أو الإسهال، لذلك يُفضل عدم تناولها على معدة فارغة، خاصة لمن يلاحظون زيادة الأعراض بعدها.

ما أفضل أطعمة الإفطار لمرضى القولون العصبي؟

ينصح حتة بالاعتماد على وجبة إفطار خفيفة وسهلة الهضم، مثل:

1- الشوفان.

2- الزبادي إذا كان لا يسبب أعراضًا.

3- البيض المسلوق.

4- الخبز الأسمر بكميات معتدلة.

5- الفواكه قليلة التهييج حسب تحمل كل مريض.

كيف يمكن تقليل أعراض القولون بعد الإفطار؟

يشير استشاري الصحة العامة والطب الوقائي إلى أن بعض العادات البسيطة تساعد على تقليل تهيج القولون، ومنها:

1- تناول الطعام ببطء.

2- مضغ الطعام جيدًا.

3- تجنب الإفراط في تناول الطعام.

4- شرب كميات كافية من الماء.

5- متابعة الأطعمة التي تزيد الأعراض وتجنبها.

ويؤكد حتة أن النظام الغذائي المناسب يختلف من شخص لآخر، لذلك يُنصح بمراقبة استجابة الجسم لكل نوع من الأطعمة، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن واستشارة الطبيب عند تكرار الأعراض أو شدتها