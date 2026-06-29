يخفف آلام الدورة الشهرية.. كيف يؤثر تناول الموز قبل النوم على الجسم

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يعتقد بعض الأشخاص أن تناول الموز قبل النوم لا يقدم أي فوائد صحية للجسم، على الرغم من محتواه العالي من العناصر الغذائية التي تدعم الصحة بشكل كبير، خاصة عند تناوله باعتدال.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي تأثير تناول الموز قبل النوم على صحة الجسم وفقًا لما ذكره موقع "verywellhealth".
ما هي فوائد الموز قبل النوم؟
1- استرخاء العضلات
يحتوي الموز على كمية جيدة من المغنيسيوم، حيث يساعد هذا المعدن على تهدئة العضلات والأعصاب، وقد يلعب دوراً في إنتاج الميلاتونين، حيث أثبتت نتائج الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم من صعوبة في النوم.
2- تخفيف تقلصات الدورة الشهرية
يعرف الموز بأنه مصدر جيد للبوتاسيوم، حيث يساعد على منع تشنجات العضلات أثناء النوم، كما أنه قد يدعم جودة النوم بشكل عام من خلال مساعدة الجسم على الاسترخاء.
3- الشعور بالشبع
تساعد الألياف الموجودة في الموز على منع الاستيقاظ من الشعور بالجوع، وبالتالي النوم بشكل مريح، حيث يتسبب الشعور بالجوع في الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.
4- تحسين هرمونات النوم
يوفر الموز فيتامين ب6، الذي يدعم تكوين السيروتونين والميلاتونين في الدماغ للمساعدة على تحسين النوم، وبالتالي يفضل الانتظام على تناول الموز للحصول على أفضل النتائج.
نصائح أخرى للنوم بشكل أفضل
هناك العديد من النصائح الأخرى التي تساعد في النوم بشكل عميق من بينها:
كيف يؤثر النوم على الأمراض المزمنة؟أوضحت الدكتورة ندى حامد، استشاري أمراض الباطنة والسكري بمعهد القلب، أن النوم عدد ساعات غير كافي أقل من ٨ ساعات في الليلة الواحدة يمكن أن يتسبب في زيادة التوتر والقلق ومن ثم زيادة فرص الإصابة بمرض السكري، لذلك يجب الحرص على النوم وقت كافي للسيطرة على مستويات السكر بشكل كبير