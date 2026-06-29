تصعيد ينذر بانفجار جديد.. غارات باكستانية داخل أفغانستان وطالبان تتهم إسلام آباد باستهداف المدنيين

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهدت الحدود بين باكستان وأفغانستان تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعدما أعلنت إسلام آباد تنفيذ عملية عسكرية برية أعقبتها غارات جوية استهدفت ما وصفته بـ"مخابئ وملاذات إرهابية" داخل المناطق الحدودية، مؤكدة مقتل 29 مسلحًا خلال العملية.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخباراتية، وردًا على سلسلة هجمات تعرضت لها مناطق داخل باكستان، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع الجماعات المسلحة على الحدود.

وفي المقابل، شنت حكومة طالبان هجومًا لاذعًا على باكستان، إذ وصف المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد الضربات بأنها "عدوان وجريمة"، مؤكدًا أن القصف استهدف مناطق مدنية وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال، وفقًا لرواية الحركة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر على طول الحدود بين البلدين، رغم الهدنة الهشة التي سادت خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف من أن يقود التصعيد الأخير إلى مواجهة أوسع تهدد استقرار المنطقة بأكملها.