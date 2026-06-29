الذهب يتراجع تحت ضغط التوترات العسكرية... وتصاعد النفط يربك الأسواق العالمية

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بتصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، ما زاد الضغوط على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 4061.35 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.5 بالمائة إلى 4076.40 دولار، ليتجه الذهب نحو تسجيل رابع خسارة شهرية متتالية، بخسائر بلغت نحو 10.4 بالمائة.

ويرى محللون أن الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران رفعت المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة، بعدما قفزت أسعار النفط إثر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الخليج، وهو ما عزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية عالمياً.

ورغم التصعيد، أشارت تقارير إعلامية إلى وجود مؤشرات على تهدئة محتملة بين الجانبين، مع حديث عن وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع حول مضيق هرمز، الأمر الذي قد يخفف من حدة التقلبات في أسواق الطاقة إذا ما تُرجم إلى خطوات عملية.

وتتزايد الضغوط على الذهب أيضاً مع توقعات الأسواق بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما يقلل من جاذبية المعدن النفيس باعتباره أصلاً لا يدر عائداً مقارنة بالأدوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التوظيف الأميركية، وفي مقدمتها تقرير وظائف القطاع الخاص وبيانات الوظائف غير الزراعية، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة واتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، شهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً متبايناً، حيث تراجعت الفضة، بينما سجل كل من البلاتين والبالاديوم مكاسب محدودة وسط استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.