مونديال 2026.. 3 مواجهات نارية أبرزها المغرب وهولندا

الإثنين 29 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الإثنين، إلى ثلاث مواجهات قوية في افتتاح منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، يتصدرها اللقاء المرتقب بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي، إلى جانب مواجهتي البرازيل أمام اليابان، وألمانيا ضد باراغواي، في بداية مرحلة خروج المغلوب التي لا تقبل التعويض.

وكان المنتخب الكندي قد افتتح مباريات هذا الدور بحجز أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16، بعد فوزه القاتل على جنوب أفريقيا بهدف دون رد سجله ستيفن أوستاكيو في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

البرازيل × اليابان الساعة 20:00 بتوقيت أبوظبي يخوض المنتخب البرازيلي أول اختبار له في الأدوار الإقصائية عندما يواجه المنتخب الياباني، في مباراة يسعى خلالها "السيليساو" بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تأكيد طموحاته في المنافسة على اللقب، بينما يأمل المنتخب الياباني في مواصلة نتائجه المميزة وبلوغ دور الـ16.

وأكد أنشيلوتي أن البطولة لم تفرز حتى الآن منتخباً مرشحاً بشكل واضح للتتويج، مشيراً إلى أن المنافسة ما تزال مفتوحة بين العديد من المنتخبات، كما وصف اليابان بأنه منتخب منظم وصعب ويملك جودة عالية، مؤكداً أن البرازيل تستعد لهذه المواجهة وكأنها مباراة نهائية.

ألمانيا × باراغواي الساعة 23:30 بتوقيت أبوظبي وفي مواجهة أخرى، يدخل المنتخب الألماني مباراة مهمة أمام باراغواي، واضعاً نصب عينيه استعادة الثقة ومواصلة المشوار نحو اللقب، بعد تباين نتائجه في دور المجموعات.

وشدد المدرب يوليان ناغلسمان على أن منتخب بلاده لا يفكر إلا في تحقيق الفوز، مؤكداً أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف إلا بالانتصار، وأن فريقه يمتلك الإمكانات اللازمة لتجاوز هذا الاختبار الصعب.

هولندا × المغرب الساعة 04:00 فجر الثلاثاء 30 يونيو تتجه الأنظار العربية إلى القمة المنتظرة بين المغرب وهولندا، في واحدة من أقوى مواجهات دور الـ32، حيث يسعى "أسود الأطلس" إلى مواصلة كتابة التاريخ وإضافة إنجاز جديد في البطولة، بينما يطمح المنتخب الهولندي لاستغلال خبرته وحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وأكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن فريقه يدخل المباراة بثقة كبيرة، مشيراً إلى أن المواجهات الإقصائية تكون دائماً صعبة، لكنه شدد على أن لاعبيه لا يخشون أي منافس ويؤمنون بقدرتهم على الذهاب بعيداً في البطولة.

وأضاف وهبي أن المنتخب المغربي يعرف منافسه جيداً، كما أن المنتخب الهولندي يدرك إمكانيات "أسود الأطلس"، مؤكداً أن الجماهير المغربية تمثل دافعاً كبيراً للفريق، وأن الهدف هو تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق التأهل.

وسيصطدم الفائز من مواجهة المغرب وهولندا بالمنتخب الكندي في دور الـ16، بعدما نجح الأخير في إقصاء جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ليواصل مشواره في البطولة العالمية.