قرار رئاسي يعيد ترتيب المشهد العسكري.. تعيين أحمد تركي مستشارًا لشؤون الدفاع والأمن وترقيته إلى رتبة فريق القارة السمراء تحطم الرقم القياسي في كأس العالم بتأهل غير مسبوق .. أفريقيا تكتب فصلًا جديدًا في كرة القدم العالمية المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يناقش مع ممثلي الأحزاب السياسية تعزيز الأداء السياسي والشراكة الوطنية رئيس الوزراء اليمني يقر خطة لتعزيز الإيرادات ويشدد على تسريع الإصلاحات المالية ويوجه بتطوير المنظومة المالية شركة صافر تبحث مع الاتحاد الأوروبي وهولندا دعم قطاع النفط والغاز وتعزيز التعافي الاقتصادي اللواء بن رُقيب يبحث مع الاتحاد الأوروبي وهولندا أولويات التدخلات التنموية والإنسانية وتحديات النزوح في مأرب اللواء سلطان العرادة يضع موجهات الخطاب الإعلامي ويؤكد للإرياني أهمية تعزيز التوافق الوطني وفاة شخص غرقًا في المهرة وتحذير رسمي من السباحة في البحر المنطقة العسكرية السابعة تتسلم نقاط الخط الدولي لتعزيز الأمن وحماية المواطنين ''القاتل الصامت'' في أوروبا يقتل أكثر من 1300 شخص حتى الآن و نحو 191 مليون تحت التهديد
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم (125) لسنة 2026م، القاضي بتعيين اللواء الركن أحمد عبدالله علي تركي مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن، مع ترقيته إلى رتبة فريق.
وبحسب القرار، نصت المادة الأولى على تعيين الفريق أحمد عبدالله علي تركي في المنصب الجديد، فيما أكدت المادة الثانية العمل بالقرار من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا القرار في إطار التغييرات التي تشهدها المؤسسة العسكرية والأمنية، ضمن مساعي تعزيز منظومة القيادة وتطوير الأداء في قطاعي الدفاع والأمن.