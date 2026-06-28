قرار رئاسي يعيد ترتيب المشهد العسكري.. تعيين أحمد تركي مستشارًا لشؤون الدفاع والأمن وترقيته إلى رتبة فريق

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم (125) لسنة 2026م، القاضي بتعيين اللواء الركن أحمد عبدالله علي تركي مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن، مع ترقيته إلى رتبة فريق.

وبحسب القرار، نصت المادة الأولى على تعيين الفريق أحمد عبدالله علي تركي في المنصب الجديد، فيما أكدت المادة الثانية العمل بالقرار من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا القرار في إطار التغييرات التي تشهدها المؤسسة العسكرية والأمنية، ضمن مساعي تعزيز منظومة القيادة وتطوير الأداء في قطاعي الدفاع والأمن.