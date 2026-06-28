القارة السمراء تحطم الرقم القياسي في كأس العالم بتأهل غير مسبوق .. أفريقيا تكتب فصلًا جديدًا في كرة القدم العالمية

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نجحت 9 منتخبات إفريقية في حجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية، محطمة الرقم القياسي السابق الذي كان يقتصر على منتخبين فقط في نسخة واحدة. هذا الإنجاز المذهل جاء بعد منافسات قوية، أبرزها فوز الكونغو على أوزبكستان 3-1 وتعادل الجزائر المثير مع النمسا 3-3.

بعد 17 يومًا من الإثارة، انضمت منتخبات المغرب، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار، غانا، الرأس الأخضر، مصر، الكونغو، والجزائر إلى قائمة المتأهلين لدور الـ32، لتؤكد على القوة المتنامية لكرة القدم في القارة السمراء.

المنتخب المغربي، الذي كان سباقًا في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ نصف النهائي في قطر قبل أربعة أعوام، يبدو مستعدًا لتكرار مشواره المميز، خاصة بعد فرض التعادل 1-1 على البرازيل في دور المجموعات. يضاف إلى ذلك، يستعد المغرب لاستضافة نسخة 2030 من كأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

قبل هذه النسخة، كان التاريخ شاهدًا على تأهل 6 منتخبات إفريقية فقط إلى الأدوار الإقصائية عبر تاريخ كأس العالم، ولم يتجاوز عدد المتأهلين في نسخة واحدة الرقم 2. لكن بطولة هذا العام أثبتت أن القوة الإفريقية لم تعد مقتصرة على المنتخبات المعروفة، حيث خطف منتخبا الرأس الأخضر والكونغو الأضواء بتأهلهما المفاجئ.

يواجه منتخب الكونغو تحديًا كبيرًا أمام إنجلترا في الدور المقبل، لكن أجواء الاحتفال بالإنجاز التاريخي تسيطر على الفريق. وعبر المهاجم فيستون مايلي عن فخره قائلاً: "إنه إنجاز تاريخي حقًا لبلدنا الكونغو. إنه أول انتصار لنا وأول تأهل إلى الأدوار الإقصائية. اليوم أشعر بالفخر، وأعتقد أن الجميع في بلادي سعداء بما حققناه. نحن فخورون بكوننا كونغوليين، وأعتقد أننا سنواصل التقدم".

أما منتخب الجزائر، فقد خطف بطاقة التأهل في واحدة من أكثر النهايات إثارة، حيث انتزع التعادل 3-3 مع النمسا في الوقت بدل الضائع، بعد هدف متأخر من القائد رياض محرز، وردت النمسا بهدف التعادل في آخر هجمة، لكن النتيجة كانت كافية لتأهل المنتخبين معًا.