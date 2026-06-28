قرار رئاسي يعيد ترتيب المشهد العسكري.. تعيين أحمد تركي مستشارًا لشؤون الدفاع والأمن وترقيته إلى رتبة فريق القارة السمراء تحطم الرقم القياسي في كأس العالم بتأهل غير مسبوق .. أفريقيا تكتب فصلًا جديدًا في كرة القدم العالمية المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يناقش مع ممثلي الأحزاب السياسية تعزيز الأداء السياسي والشراكة الوطنية رئيس الوزراء اليمني يقر خطة لتعزيز الإيرادات ويشدد على تسريع الإصلاحات المالية ويوجه بتطوير المنظومة المالية شركة صافر تبحث مع الاتحاد الأوروبي وهولندا دعم قطاع النفط والغاز وتعزيز التعافي الاقتصادي اللواء بن رُقيب يبحث مع الاتحاد الأوروبي وهولندا أولويات التدخلات التنموية والإنسانية وتحديات النزوح في مأرب اللواء سلطان العرادة يضع موجهات الخطاب الإعلامي ويؤكد للإرياني أهمية تعزيز التوافق الوطني وفاة شخص غرقًا في المهرة وتحذير رسمي من السباحة في البحر المنطقة العسكرية السابعة تتسلم نقاط الخط الدولي لتعزيز الأمن وحماية المواطنين ''القاتل الصامت'' في أوروبا يقتل أكثر من 1300 شخص حتى الآن و نحو 191 مليون تحت التهديد
نجحت 9 منتخبات إفريقية في حجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية، محطمة الرقم القياسي السابق الذي كان يقتصر على منتخبين فقط في نسخة واحدة. هذا الإنجاز المذهل جاء بعد منافسات قوية، أبرزها فوز الكونغو على أوزبكستان 3-1 وتعادل الجزائر المثير مع النمسا 3-3.
بعد 17 يومًا من الإثارة، انضمت منتخبات المغرب، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار، غانا، الرأس الأخضر، مصر، الكونغو، والجزائر إلى قائمة المتأهلين لدور الـ32، لتؤكد على القوة المتنامية لكرة القدم في القارة السمراء.
المنتخب المغربي، الذي كان سباقًا في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ نصف النهائي في قطر قبل أربعة أعوام، يبدو مستعدًا لتكرار مشواره المميز، خاصة بعد فرض التعادل 1-1 على البرازيل في دور المجموعات. يضاف إلى ذلك، يستعد المغرب لاستضافة نسخة 2030 من كأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
قبل هذه النسخة، كان التاريخ شاهدًا على تأهل 6 منتخبات إفريقية فقط إلى الأدوار الإقصائية عبر تاريخ كأس العالم، ولم يتجاوز عدد المتأهلين في نسخة واحدة الرقم 2. لكن بطولة هذا العام أثبتت أن القوة الإفريقية لم تعد مقتصرة على المنتخبات المعروفة، حيث خطف منتخبا الرأس الأخضر والكونغو الأضواء بتأهلهما المفاجئ.
يواجه منتخب الكونغو تحديًا كبيرًا أمام إنجلترا في الدور المقبل، لكن أجواء الاحتفال بالإنجاز التاريخي تسيطر على الفريق. وعبر المهاجم فيستون مايلي عن فخره قائلاً: "إنه إنجاز تاريخي حقًا لبلدنا الكونغو. إنه أول انتصار لنا وأول تأهل إلى الأدوار الإقصائية. اليوم أشعر بالفخر، وأعتقد أن الجميع في بلادي سعداء بما حققناه. نحن فخورون بكوننا كونغوليين، وأعتقد أننا سنواصل التقدم".
أما منتخب الجزائر، فقد خطف بطاقة التأهل في واحدة من أكثر النهايات إثارة، حيث انتزع التعادل 3-3 مع النمسا في الوقت بدل الضائع، بعد هدف متأخر من القائد رياض محرز، وردت النمسا بهدف التعادل في آخر هجمة، لكن النتيجة كانت كافية لتأهل المنتخبين معًا.