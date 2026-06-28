المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يناقش مع ممثلي الأحزاب السياسية تعزيز الأداء السياسي والشراكة الوطنية

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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ناقش ممثلون عن أحزاب وقوى سياسية يمنية وأكاديميون وناشطون في محافظة تعز، خلال حلقة نقاشية نظمها المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، سبل تعزيز الأداء السياسي المحلي وبناء شراكة وطنية فاعلة، في ظل التحديات التي تواجه العمل السياسي في البلاد.

وهدفت الحلقة إلى بحث إمكانية تطبيق توصيات ندوة حول الأداء السياسي عقدت في مايو الماضي، واستكشاف فرص بناء توافقات سياسية ومجتمعية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التعاون بين القوى السياسية على المستوى المحلي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، محمد عزام، أن واقع اليمن اليوم هو حصيلة مسار طويل من التفاعلات السياسية، مشددا على ضرورة استمرار المراجعة والتقييم، وموضحا أن التحدي الحقيقي يتمثل في البحث عن الممكنات وتحويل الإمكانات المتاحة إلى فعل مؤثر يسهم في تغيير الواقع إلى الأفضل، داعيا إلى تجاوز حالة الإحباط والتمسك بالأمل والعمل والمبادرة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز فرص بناء مستقبل أفضل.

وخلال الحلقة، قدم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، فيصل الحذيفي، ورقة تناولت أبرز العوامل التي أعاقت الأداء السياسي في اليمن، مشيراً إلى ضعف مؤسسات الدولة وإشكاليات المحاصصة السياسية، ومؤكداً أهمية اتخاذ خطوات عملية على المستوى المحلي دون انتظار تسوية وطنية شاملة.

كما استعرض أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز، ياسر الصلوي، مقترحات لتعزيز العمل السياسي المحلي، من بينها بناء الثقة بين القوى السياسية، وإرساء حوار منتظم بين الأحزاب، والحد من خطاب الكراهية، وتحييد الخدمات العامة عن الخلافات السياسية، إضافة إلى توسيع مشاركة الأكاديميين والخبراء في النقاشات العامة.

وشهدت الحلقة نقاشات حول أسباب تعثر الأداء السياسي والعوامل التي حدّت من قدرة القوى السياسية على إنتاج توافقات أكثر استدامة، إلى جانب بحث مبادرات لتعزيز التعاون بين الأحزاب والسلطة المحلية خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الفعالية ممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية، بينها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب أخرى، إلى جانب أكاديميين وأعضاء في لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي وممثلين عن تحالف شباب الأحزاب في تعز.

وأكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات بوصفها منصة لتعزيز الحوار والتوافق بين القوى السياسية، ودعم جهود الاستقرار المؤسسي واستعادة مؤسسات الدولة.