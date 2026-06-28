شركة صافر تبحث مع الاتحاد الأوروبي وهولندا دعم قطاع النفط والغاز وتعزيز التعافي الاقتصادي

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، المهندس سالم كعيتي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، سبل تعزيز الشراكة لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، الذي حضره نائب المدير التنفيذي للشركة غالب معيلي، استعرض كعيتي برامج الإصلاح الإداري والفني التي تنفذها شركة صافر بهدف تحديث البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز، ورفع كفاءة الأداء واستدامة العمليات الإنتاجية، رغم التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة توقف صادرات النفط إثر الهجمات التي استهدفت منشآت التصدير.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير صناعة النفط والغاز، ونقل التقنيات الحديثة، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز التحول الرقمي وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية، مؤكداً حاجة القطاع إلى دعم مشاريع التحديث والتأهيل وتطوير البنية الأساسية لاستعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون الفني والاستثماري في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والإدارة والتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات.

من جهتهما، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة هولندا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مشددين على أهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الفني والاستثماري بما يدعم الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في اليمن.