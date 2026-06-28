اللواء بن رُقيب يبحث مع الاتحاد الأوروبي وهولندا أولويات التدخلات التنموية والإنسانية وتحديات النزوح في مأرب

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ناقش وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن، اللواء ناصر رُقيب، اليوم، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ، باتريك سيمونيه، وسفيرة مملكة هولندا، جانيت سيبن، أولويات التدخلات التنموية والإنسانية والاحتياجات الملحة للمحافظة.
واستعرض الوكيل رُقيب أبرز احتياجات المحافظة، وفي مقدمتها دعم القطاع الصحي، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مأرب لحماية الحوض المائي، وتطوير قطاعات المياه والزراعة والتعليم، إلى جانب دعم مشاريع حماية المواقع الأثرية والتاريخية باعتبارها إرثاً إنسانياً، وتعزيز التعليم الفني بما يسهم في تأهيل الشباب وخلق فرص اقتصادية مستدامة.
كما استمع الوفد الأوروبي إلى عرض من مدراء المكاتب التنفيذية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حول التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية جراء استمرار النزوح، مؤكدين أهمية توجيه الدعم نحو المشاريع التنموية المستدامة التي تعزز صمود المجتمعات المضيفة والنازحة وتحسن مستوى الخدمات الأساسية.
من جانبهما، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة هولندا تفهمهما لحجم التحديات التي تواجهها محافظة مأرب، مجددين حرص الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا على دعم المشاريع التنموية والخدمية وحماية الموروث الثقافي، والعمل مع الحكومة والسلطة المحلية والشركاء الدوليين لتلبية أولويات المحافظة وتعزيز الاستقرار.