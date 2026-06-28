اللواء سلطان العرادة يضع موجهات الخطاب الإعلامي ويؤكد للإرياني أهمية تعزيز التوافق الوطني

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، إن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً إعلامياً مسؤولاً يعزز التوافق والشراكة الوطنية، ويسهم في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ التماسك الوطني، مؤكداً أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بدور فاعل في توعية الرأي العام ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حيث ناقش الجانبان مستجدات العمل الإعلامي وسبل تطوير أدائه بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز الرسالة الوطنية الجامعة.

وشدد العرادة على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي بما يعكس المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن الإعلام ينبغي أن يواكب التطورات على الساحة الوطنية وأن يكون عاملاً داعماً للاستقرار والبناء، بعيداً عن المهاترات والمناكفات التي لا تخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن الإعلام الوطني يمثل شريكاً أساسياً في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، من خلال دوره في تعزيز الوعي المجتمعي والتصدي لحملات التضليل والشائعات، داعياً إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والاستفادة من المنصات الرقمية المختلفة بما يعزز ثقة المواطنين ويخدم القضايا الوطنية.

من جانبه، أعرب وزير الإعلام معمر الإرياني عن تقديره لاهتمام العرادة ودعمه المستمر لقطاع الإعلام، مؤكداً أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج وخطط تستهدف تطوير الخطاب الإعلامي الرسمي وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الإعلامية.

وقال الإرياني إن تلك الجهود تهدف إلى ترسيخ خطاب وطني موحد يعكس تطلعات المواطنين ويسهم في مواجهة الحملات الإعلامية المضللة، بما يدعم وحدة الصف الوطني وجهود استعادة مؤسسات الدولة والبناء والتنمية.