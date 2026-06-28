وفاة شخص غرقًا في المهرة وتحذير رسمي من السباحة في البحر

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي مواطن في شاطئ الدمر بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، اليوم، بحادثة غرق، واصيبت امرأة تم نقلها إلى مستشفى الغيضة المركزي، وحالتها مستقرة.

وحذّرت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة المهرة المواطنين والزوار من مخاطر السباحة والنزول إلى البحر، خاصة مع اشتداد اضطراب البحر تزامناً مع دخول موسم الخريف.

ودعت الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب السباحة في المواقع الخطرة أو غير المخصصة للسباحة، حفاظاً على الأرواح ومنعاً لتكرار حوادث الغرق المؤسفة.