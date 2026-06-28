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المنطقة العسكرية السابعة تتسلم نقاط الخط الدولي لتعزيز الأمن وحماية المواطنين

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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تسلّمت المنطقة العسكرية السابعة، يوم أمس، جميع النقاط والمواقع العسكرية المخصصة لتأمين الخط الدولي، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان سلامة حركة المواطنين على الطريق الدولي.

وجرت عملية الاستلام بحضور مساعد وزير الدفاع اللواء الركن راشد عتيق، واللواء الركن محمد رسام المنتصر قائد المنطقة العسكرية السابعة، وعدد من قيادات المنطقة العسكرية السابعة، وقد باشرت القوات استلام النقاط والمواقع الأمنية وفق التعليمات والإجراءات العسكرية.

وتهدف عملية الاستلام إلى تعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية، ورفع مستوى التأمين على امتداد الخط الدولي، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان انسيابية الحركة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكدت القيادات العسكرية استمرار تنفيذ المهام الأمنية الموكلة إلى المنطقة العسكرية

 

 

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