قرار رئاسي يعيد ترتيب المشهد العسكري.. تعيين أحمد تركي مستشارًا لشؤون الدفاع والأمن وترقيته إلى رتبة فريق القارة السمراء تحطم الرقم القياسي في كأس العالم بتأهل غير مسبوق .. أفريقيا تكتب فصلًا جديدًا في كرة القدم العالمية المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يناقش مع ممثلي الأحزاب السياسية تعزيز الأداء السياسي والشراكة الوطنية رئيس الوزراء اليمني يقر خطة لتعزيز الإيرادات ويشدد على تسريع الإصلاحات المالية ويوجه بتطوير المنظومة المالية شركة صافر تبحث مع الاتحاد الأوروبي وهولندا دعم قطاع النفط والغاز وتعزيز التعافي الاقتصادي اللواء بن رُقيب يبحث مع الاتحاد الأوروبي وهولندا أولويات التدخلات التنموية والإنسانية وتحديات النزوح في مأرب اللواء سلطان العرادة يضع موجهات الخطاب الإعلامي ويؤكد للإرياني أهمية تعزيز التوافق الوطني وفاة شخص غرقًا في المهرة وتحذير رسمي من السباحة في البحر المنطقة العسكرية السابعة تتسلم نقاط الخط الدولي لتعزيز الأمن وحماية المواطنين ''القاتل الصامت'' في أوروبا يقتل أكثر من 1300 شخص حتى الآن و نحو 191 مليون تحت التهديد
تسلّمت المنطقة العسكرية السابعة، يوم أمس، جميع النقاط والمواقع العسكرية المخصصة لتأمين الخط الدولي، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان سلامة حركة المواطنين على الطريق الدولي.
وجرت عملية الاستلام بحضور مساعد وزير الدفاع اللواء الركن راشد عتيق، واللواء الركن محمد رسام المنتصر قائد المنطقة العسكرية السابعة، وعدد من قيادات المنطقة العسكرية السابعة، وقد باشرت القوات استلام النقاط والمواقع الأمنية وفق التعليمات والإجراءات العسكرية.
وتهدف عملية الاستلام إلى تعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية، ورفع مستوى التأمين على امتداد الخط الدولي، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان انسيابية الحركة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكدت القيادات العسكرية استمرار تنفيذ المهام الأمنية الموكلة إلى المنطقة العسكرية