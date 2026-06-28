اليمن تتضامن مع الكويت والبحرين ضد الهجمات الإيرانية المستمرة

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أدانت الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين وتهديداً مباشراً لأمنهما واستقرار المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن تلك الهجمات تمثل "تصعيداً خطيراً من شأنه زيادة حدة التوتر وتقويض الأمن والسلم الإقليمي"، مؤكدةً أن استهداف الكويت والبحرين بهذا الشكل المتكرر يكشف أن ما تقوم به طهران "ليس فعلاً عابراً أو حادثاً منفرداً، بل سياسة ممنهجة ونهجاً عدوانياً يهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف البيان أن إيران تستخدم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إلى جانب توظيف "المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لها"، لزعزعة الاستقرار، بما يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي ولسلامة الملاحة الجوية والبحرية.
وجددت الجمهورية اليمنية تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الكويت والبحرين، مؤكدةً تأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما، مشددةً على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي "كل لا يتجزأ"، وأن أي اعتداء على أيٍ منها يعد تهديداً لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأعلن الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، فيما أعلنت البحرين اعتراض وتدمير اعتداءات إيرانية في سماء المملكة، بعد ساعات من إطلاق صفارات الإنذار.