مقتل 14 شخصًا في سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة بالسعودية دعوة أوروبية للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية في اليمن جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026 معارك محتدمة وتحرك سياسي مفاجئ.. الجيش السوداني يضيق الخناق على الدعم السريع وجنيف تدعو إلى وقف الحرب 3 أنواع لـ تورم الساقين- أيهما يستدعي القلق الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وإطلاق صفارات إنذار في البحرين ليلة الأرقام القياسية للأسود الثلاثة.. كين يتجاوز لينيكر وإنجلترا تعادل حصيلتها التاريخية ميسي يحطم رقما قياسيا صمد لعقود وينفرد بإنجاز مونديالي غير مسبوق البحرين تصعّد ضد إيران وتطالب بتحرك دولي عاجل.. ودعوة لمجلس الأمن لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين السفارة البريطانية تشيد بالشيخ حمود المخلافي وتؤكد دعم مؤسسات الدولة اليمنية
أعلنت السعودية اليوم الأحد، مقتل 14 شخصا في سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه عند الساعة (6:00) ص سقطت مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية، واستشهد جميع ركابها وهم مواطنين السعوديين.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية.