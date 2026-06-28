مقتل 14 شخصًا في سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة بالسعودية

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت السعودية اليوم الأحد، مقتل 14 شخصا في سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه عند الساعة (6:00) ص سقطت مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية، واستشهد جميع ركابها وهم مواطنين السعوديين.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية.