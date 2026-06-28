مقتل 14 شخصًا في سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة بالسعودية دعوة أوروبية للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية في اليمن جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026 معارك محتدمة وتحرك سياسي مفاجئ.. الجيش السوداني يضيق الخناق على الدعم السريع وجنيف تدعو إلى وقف الحرب 3 أنواع لـ تورم الساقين- أيهما يستدعي القلق الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وإطلاق صفارات إنذار في البحرين ليلة الأرقام القياسية للأسود الثلاثة.. كين يتجاوز لينيكر وإنجلترا تعادل حصيلتها التاريخية ميسي يحطم رقما قياسيا صمد لعقود وينفرد بإنجاز مونديالي غير مسبوق البحرين تصعّد ضد إيران وتطالب بتحرك دولي عاجل.. ودعوة لمجلس الأمن لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين السفارة البريطانية تشيد بالشيخ حمود المخلافي وتؤكد دعم مؤسسات الدولة اليمنية
دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إلى ضرورة الحفاظ على المعالم التاريخية في البلاد التي تزخر بإرث ثقافي يمتد لآلاف السنين.
وقالت البعثة في بيان مقتضب على منصة إكس، إن سفير الاتحاد الأوروبي سيمونيه وسفيرة هولندا جانيت سيبن والوفد المرافق، الذين يزورون مأرب، قاموا بجولة لأبرز المواقع الأثرية في مأرب، شملت عرش بلقيس ومعبد أوام.
وأضافت: "تجسد هذه المعالم التاريخية عمق وثراء تاريخ اليمن"، مشددة على أن الحفاظ على هذا الإرث الثقافي أمراً بالغ الأهمية للأجيال القادمة.
وخلال الآونة الأخيرة، أطلق باحثون يمنيون نداءات عاجلة لإعلان حالة طوارئ لإنقاذ آثار مأرب التي تشهد عمليات عبث، وسط اتهام للسلطات المعنية بالتقصير في حماية المواقع الأثرية.