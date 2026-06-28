دعوة أوروبية للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية في اليمن

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إلى ضرورة الحفاظ على المعالم التاريخية في البلاد التي تزخر بإرث ثقافي يمتد لآلاف السنين.

وقالت البعثة في بيان مقتضب على منصة إكس، إن سفير الاتحاد الأوروبي سيمونيه وسفيرة هولندا جانيت سيبن والوفد المرافق، الذين يزورون مأرب، قاموا بجولة لأبرز المواقع الأثرية في مأرب، شملت عرش بلقيس ومعبد أوام.

وأضافت: "تجسد هذه المعالم التاريخية عمق وثراء تاريخ اليمن"، مشددة على أن الحفاظ على هذا الإرث الثقافي أمراً بالغ الأهمية للأجيال القادمة.

وخلال الآونة الأخيرة، أطلق باحثون يمنيون نداءات عاجلة لإعلان حالة طوارئ لإنقاذ آثار مأرب التي تشهد عمليات عبث، وسط اتهام للسلطات المعنية بالتقصير في حماية المواقع الأثرية.