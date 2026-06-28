جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أُسدل الستار على مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتأهل 32 منتخباً إلى الدور الثاني بعد احتلالهم المركز الأول أو الثاني في مجموعاتهم، أو عقب تواجدهم ضمن قائمة أفضل 8 ثوالث، في حين ودّع 16 منتخباً البطولة.

المنتخبات المتأهلة

المكسيك، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، أمريكا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، جنوب إفريقيا، البوسنة والهرسك، ساحل العاج، اليابان، الإكوادور، هولندا، أستراليا، السويد، مصر، الرأس الأخضر، غانا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الباراغواي، بلجيكا، السنغال، كرواتيا، الكونغو الديمقراطية، النمسا، الجزائر.

المنتخبات المغادرة

هايتي، بنما، كوراساو، تركيا، تونس، الأردن، التشيك، قطر، السعودية، العراق، اسكتلندا، الأوروغواي، نيوزيلندا، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، إيران

مواجهات دور الـ32 من كأس العالم 2026

- الأحد 28 يونيو

كندا × جنوب إفريقيا – 10:00 مساءً

- الاثنين 29 يونيو

اليابان × البرازيل – 8:00 مساءً

ألمانيا × باراغواي – 11:30 مساءً

- الثلاثاء 30 يونيو

المغرب × هولندا – 4:00 صباحًا

النرويج × كوت ديفوار – 8:00 مساءً

- الأربعاء 1 يوليو

فرنسا × السويد – 12:00 صباحًا

المكسيك × الإكوادور – 4:00 صباحًا

إنجلترا × الكونغو – 7:00 مساءً

بلجيكا × السنغال – 11:00 مساءً

- الخميس 2 يوليو

أمريكا × البوسنة – 3:00 صباحًا

إسبانيا × النمسا – 10:00 مساءً

- الجمعة 3 يوليو

كرواتيا × البرتغال – 2:00 صباحًا

سويسرا × الجزائر – 6:00 صباحًا

أستراليا × مصر – 9:00 مساءً

- السبت 4 يوليو

الأرجنتين × الرأس الأخضر – 1:00 صباحًا

كولومبيا × غانا – 4:30 صباحًا.