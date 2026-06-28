معارك محتدمة وتحرك سياسي مفاجئ.. الجيش السوداني يضيق الخناق على الدعم السريع وجنيف تدعو إلى وقف الحرب

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 401

تواصلت التطورات العسكرية والسياسية في السودان بوتيرة متسارعة، مع إعلان الجيش السوداني تنفيذ عمليات نوعية استهدفت خطوط إمداد قوات "الدعم السريع" في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، بالتزامن مع اختتام مشاورات سياسية في مدينة جنيف السويسرية انتهت بتوافق واسع على ضرورة الوقف الفوري للحرب.

وقالت مصادر ميدانية إن سلاح الجو السوداني نفذ غارات مكثفة استهدفت قوافل وقود وآليات قتالية تابعة لـ"الدعم السريع"، كما أحبط محاولة لإنشاء غرفة عمليات متقدمة قرب مدينة الأبيض، ما أجبر العناصر على التراجع نحو مدينة النهود بعد تكبدها خسائر بشرية ومادية.

وفي المقابل، شهدت مدينة الأبيض هجوماً بطائرة مسيرة استهدف محطة وقود، ما أدى إلى سقوط شظايا داخل مدرسة للبنات وإصابة عدد من الطالبات، وسط حالة من الذعر بين السكان.

واتهمت الحكومة السودانية قوات "الدعم السريع" باستهداف شاحنة مساعدات إنسانية كانت تحمل 50 طناً من الدقيق في طريقها إلى مدينة الأبيض، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن مقتل السائق وإصابة مرافقيه وإتلاف كامل شحنة المساعدات.

وأكدت مفوضية العون الإنساني أن استهداف قوافل الإغاثة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم لضمان حماية المساعدات الإنسانية.

وفي دارفور، أعلنت القوات المشتركة والجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة أبو قمرة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور، فيما قالت قوات "الدعم السريع" إنها تصدت للهجوم وأحكمت سيطرتها على المنطقة، في روايتين متضاربتين حول نتائج المعارك.

وعلى الصعيد السياسي، اختتمت مشاورات جنيف بمشاركة قوى سياسية سودانية وشخصيات مستقلة وممثلين إقليميين ودوليين، حيث أجمع المشاركون على ضرورة الوقف الفوري والمستدام للحرب، والحفاظ على وحدة السودان ورفض أي خطوات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد.

وفي الجانب الإنساني، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن مئات الآلاف من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال، يواجهون مخاطر متزايدة مع استمرار القتال في مدينة الأبيض ومحيطها.

كما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أي تصعيد عسكري جديد في مدينة الأبيض قد يدفع البلاد إلى موجة نزوح واسعة ويزيد من تفاقم أزمة الجوع، داعياً إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.