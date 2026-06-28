3 أنواع لـ تورم الساقين- أيهما يستدعي القلق

الأحد 28 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني كثير من الأشخاص من تورم الساقين، ويعتقد البعض أنه أمر بسيط يزول من تلقاء نفسه، لكن في بعض الحالات قد يكون علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى علاج، أو حتى حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أنواع تورم الساقين، وكيفية التفرقة بينها، والحالات التي تستوجب سرعة التوجه للطبيب.

ما أنواع تورم الساقين؟

يشير حسين إلى أن تورم الساقين ينقسم إلى 3 أنواع رئيسية، وهي:

1- تورم بسيط أو مؤقت

يوضح استشاري أمراض القلب أن هذا النوع غالبًا لا يكون خطيرًا، وقد يحدث نتيجة:

1- الوقوف لفترات طويلة.

2- الجلوس لفترات طويلة.

3- الحمل.

4- تناول بعض الأدوية.

2- تورم ناتج عن مرض يحتاج للعلاجيشير حسين إلى أن تورم الساقين قد يكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض، مثل:

1- دوالي الساقين وضعف الأوردة.

2- قصور عضلة القلب.

3- أمراض الكلى.

4- أمراض الكبد.

5- الوذمة الليمفاوية.

ويؤكد أن علاج التورم وحده لا يكفي، بل يجب تشخيص السبب الأساسي والتعامل معه.

3- تورم يمثل حالة طارئةيشدد استشاري أمراض القلب على ضرورة التوجه للطوارئ فورًا إذا كان التورم:

1- ظهر بشكل مفاجئ في ساق واحدة.

2- مصحوبًا بألم شديد.

3- مصحوبًا باحمرار أو سخونة بالساق.

4- مصحوبًا بضيق في التنفس.

5- مصحوبًا بألم في الصدر.

ويحذر من أن هذه الأعراض قد تشير إلى جلطة بالأوردة العميقة، والتي قد تنتقل إلى الرئتين وتسبب مضاعفات خطيرة.

ما العلامات التي تستدعي الانتباه؟يوضح حسين أن هناك علامات يجب عدم تجاهلها، وتشمل:

1- ترك التورم أثرًا عند الضغط عليه بالإصبع.

2- شد ولمعان الجلد.

3- احمرار أو ألم بالساق.

4- ظهور الدوالي أو زيادتها.كيف تتعامل مع تورم الساقين؟ينصح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بـ:

1- تحديد السبب الحقيقي للتورم قبل العلاج.

2- رفع الساقين أثناء الراحة.

3- المشي والحركة بانتظام.

4- تقليل الملح إذا أوصى الطبيب بذلك.

5- عدم استخدام الشرابات الضاغطة إلا بعد استشارة الطبيب.

ويؤكد الدكتور شريف حسين أن تورم الساقين ليس مرضًا في حد ذاته، وإنما عرض لمشكلة صحية قد تكون بسيطة أو خطيرة، لذلك فإن العلاج الصحيح يبدأ بتشخيص السبب الأساسي وليس الاكتفاء بعلاج التورم