البحرين تصعّد ضد إيران وتطالب بتحرك دولي عاجل.. ودعوة لمجلس الأمن لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين

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صعّدت مملكة البحرين من لهجتها تجاه إيران، عقب تجدد الهجمات التي استهدفت أراضيها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المتكرر" على سيادتها وأمنها.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الهجوم الأخير يؤكد استمرار طهران في نهجها التصعيدي وعدم التزامها بتعهداتها الدولية، معتبرة أن تكرار هذه الاعتداءات ينسف جهود التهدئة ويقوض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ودعت المنامة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لتنفيذ القرار رقم 2817 لعام 2026، واتخاذ خطوات حازمة لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن استمرار إيران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفًا دوليًا أكثر صرامة.
وشددت البحرين على أن الاعتداءات لا تستهدفها وحدها، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وفقًا للقانون الدولي، ومحملة إيران المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد جديد في المنطقة.