السفارة البريطانية تشيد بالشيخ حمود المخلافي وتؤكد دعم مؤسسات الدولة اليمنية

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أشادت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، بلقائها المثمر مع رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الشيخ حمود سعيد المخلافي، والذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن.
وذكر الموقع الرسمي للسفارة البريطانية أن اللقاء شهد تأكيدا متجددا على عدد من الثوابت الأساسية، في مقدمتها دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز دورها بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في البلاد.
وفي الجانب الإنساني، شدد اللقاء على أهمية توفير المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني.