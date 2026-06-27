السفارة البريطانية تشيد بالشيخ حمود المخلافي وتؤكد دعم مؤسسات الدولة اليمنية

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشادت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، بلقائها المثمر مع رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الشيخ حمود سعيد المخلافي، والذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر الموقع الرسمي للسفارة البريطانية أن اللقاء شهد تأكيدا متجددا على عدد من الثوابت الأساسية، في مقدمتها دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز دورها بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في البلاد.

وفي الجانب الإنساني، شدد اللقاء على أهمية توفير المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني.