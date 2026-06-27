قبائل دهم ترفض وساطة فارس مناع وتتمسك بالإفراج الفوري عن ميرا صدام.. والمسيّرات الحوثية تحلّق فوق تجمعات القبائل .. مستجدات الوضع وتفاصيله

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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رفضت قبائل دهم وحلفاؤها في محافظة الجوف وساطة قبلية أُرسلت من القيادي الحوثي فارس مناع لإنهاء التوتر القائم على خلفية القضية المرتبطة بالشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي، حيث شددت قبائل دهم على ضرورة الأفراج الفوري عن " ميرا صدم حسين"

وقالت مصادر قبلية لمأرب برس إن الوساطة القبلية التي أرسلها " فارس مناع " وصلت إلى مطارح القبائل في منطقة الريان، متضمنة عرضاً بتحكيم القبائل في القضية المتعلقة بما جرى للشيخ فدغم، مقابل رفع المطارح القبلية، على أن يعقب ذلك إطلاق سراح ميرا صدام بعد 72 ساعة من رفع المطارح.

وأضافت المصادر أن القبائل رفضت العرض، مؤكدة أن أي وساطة لن تُناقش قبل وصول المرأة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، معتبرة ذلك شرطاً أساسياً يسبق النظر في بقية المطالب والإجراءات.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة الريان بمحافظة الجوف استمرار احتشاد القبائل استجابة لدعوة "النكف القبلي" التي أطلقها الشيخ فدغم، وسط تصاعد التوتر مع جماعة الحوثي.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين حلّقت بكثافة فوق المنطقة التي تتجمع فيها القبائل، فيما تداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر مسلحين قبليين وهم يحاولون إسقاط تلك الطائرات. ويتهم أبناء القبائل الجماعة باستخدام المسيّرات لمراقبة مواقع التجمعات القبلية واستهداف بعض المشايخ المشاركين في المطارح.

وفي مؤشر على اتساع رقعة التضامن القبلي، قالت مصادر قبلية إن قبائل الصيعر في محافظة حضرموت أقدمت على قطع الطريق في منطقة خشم الجبل، معلنة تأييدها لقبائل دهم وتضامنها مع الشيخ حمد فدغم.

من جانبه، لوّح الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي بتصعيد ميداني في حال عدم استجابة جماعة الحوثي لمطالب ما يعرف بـ"مطارح الكرامة"، قائلاً إن الأيام المقبلة قد تشهد انطلاق "معركة الكرامة" باتجاه مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

وأكد فدغم أن المطالب المطروحة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ورفع المظالم، مشيراً إلى أن تجاهلها قد يدفع القبائل إلى الانتقال لمرحلة جديدة من التصعيد، في ظل استمرار توافد القبائل إلى مطارح الريان وترقب مآلات الأزمة خلال الأيام المقبلة.