مضيق هرمز يشتعل مجدداً…… ناقلة تتعرض لمقذوف وسط معركة أمريكية–إيرانية مفتوحة

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، بتلقيها تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز باستهداف ناقلة بمقذوف.

وقالت الهيئة إن قبطان الناقلة المستهدفة أفاد بوقوع أضرار، مؤكدا أن جميع أفراد طاقمها بخير.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، عقب هجوم شنه الجيش الأمريكي على إيران، الجمعة، ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، إذ اتهم كل طرف الآخر بانتهاك شروط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرات ‌‌قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية.

ونشرت في وقت لاحق مقطع فيديو بالأبيض والأسود غير واضح لانفجار وُضعت عليه علامة "غير مصنف"، وأفاد مسؤول أمريكي بأن العملية انتهت.

وردا على الهجوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أنه استهدف مواقع يتمركز فيها الجيش الأمريكي في المنطقة، وذلك ردا على ضربة نفذتها واشنطن طالت موقعا جنوبي البلاد.

وأضاف في بيان صادر عنه أن الرد نفذته قواته البحرية وذلك ردا على الغارة الأمريكية على مدينة سيريك الإيرانية، أمس الجمعة.

وأوضح أن الهجوم الأمريكي جاء بذريعة التدخل الإيراني ضد سفينة كانت تسير "في مسار غير مصرح به" في مضيق هرمز، واصفا الغارة الأمريكية بأنها تندرج ضمن خروقات للاتفاقات القائمة، على غرار انتهاك إسرائيل لاتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي، وأضاف الحرس الثوري أنه إذا تكرر العدوان، فإن الرد سيكون أوسع من ذلك.

وحمّلت طهران الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، ووصفتها بأنها "ناقضة للعهود"، مطالبة الأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما اعتبرته انتهاكا للقانون الدولي.