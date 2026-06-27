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أسعار الجنيه الذهب والجرام عيار 21 في صنعاء وعدن

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الذهب في صنعاء

السبت - 27/06/2026

 جنيه الذهب

شراء = 493000 ريال  

بيع = 502000 ريال   

جرام عيار 21

شراء = 60500 ريال  

بيع = 64,000 ريال    

أسعار الذهب في عدن 

جنيه الذهب

شراء = 1,440000 ريال  

بيع = 1,480,000 ريال   

جرام عيار 21

شراء = 178000 ريال   

بيع  = 191000 ريال   

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