أسعار الجنيه الذهب والجرام عيار 21 في صنعاء وعدن

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أسعار الذهب في صنعاء
السبت - 27/06/2026
جنيه الذهب
شراء = 493000 ريال
بيع = 502000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 60500 ريال
بيع = 64,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,440000 ريال
بيع = 1,480,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 178000 ريال
بيع = 191000 ريال