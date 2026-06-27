وفد الاتحاد الأوروبي: معالم مأرب التاريخية تجسد عمق وثراء تاريخ اليمن

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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زار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، برفقة سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، عدداً من أبرز المعالم التاريخية والحضارية في محافظة مأرب، شملت معبد برّان (عرش بلقيس ) ومعبد أوام، إضافة إلى سد مأرب القديم والجديد.

واطلع الوفد الأوروبي خلال الزيارة على ما تتمتع به هذه المواقع من أهمية تاريخية وأثرية، وما تمثله من إرث حضاري يعكس عظمة الحضارة اليمنية القديمة، إلى جانب التعرف على الأهمية التنموية والاستراتيجية لسد مأرب الجديد في دعم الأمن المائي والزراعي بمحافظة مأرب.

وأشار الوفد إلى أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتعرف على الإرث الثقافي والتاريخي لليمن، وتاريخه الممتد عبر آلاف السنين، معرباً عن إعجابه بما شاهده في مأرب من معالم تاريخية شاهدة على عراقة الحضارة اليمنية.

وقال وفد الاتحاد الأوروبي إن تلك المعالم التاريخية تجسد عمق وثراء تاريخ اليمن، ويعد الحفاظ على هذا الإرث الثقافي أمرا بالغ الأهمية للأجيال القادمة.