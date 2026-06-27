دعوة عاجلة من كهرباء مأرب للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتجنب تفاقم أزمة الأحمال

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة مأرب، السبت، تطبيق برنامج فصل مبرمج للتيار الكهربائي نتيجة ضغوط متزايدة على منظومة الطاقة وارتفاع الأحمال إلى مستويات تفوق القدرة التشغيلية المتاحة، في ظل موجة حر وتوسع عمراني وزراعي متسارع.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن الشبكة الكهربائية تواجه تحديات استثنائية ناجمة عن الارتفاع الحاد والمستمر في درجات الحرارة، إلى جانب النمو العمراني والتوسع الاستثماري والصناعي والتجاري، فضلاً عن التوسع الكبير في المشاريع الزراعية المعتمدة بشكل كامل على الكهرباء.

وأضافت أن هذه العوامل أدت إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة، رغم تنفيذ توسعات جديدة في محولات القدرة وخطوط الشبكة الرئيسية، دخل بعضها الخدمة فيما لا تزال مشاريع أخرى قيد التنفيذ.

وأوضحت المؤسسة أن محولات القدرة تعرضت لإجهاد شديد وتحميل يفوق طاقتها التصميمية، ما استدعى اللجوء إلى الفصل المبرمج للتيار الكهربائي بهدف حماية المعدات من الأعطال والحفاظ على استمرارية الخدمة، مشيرة إلى أن الضغط على الشبكة تسبب أيضاً في انخفاض متكرر بمستويات الجهد الكهربائي.

ودعت المؤسسة المواطنين وأصحاب المزارع والمحال التجارية وسكان مخيمات النزوح إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية، عبر الحد من تشغيل الأحمال غير الضرورية، خصوصاً أجهزة التكييف ومضخات الري الزراعي، والتوقف عن استخدام وسائل الطبخ الكهربائية، لا سيما داخل مخيمات النزوح.

وأكدت أن الالتزام بإجراءات الترشيد سيسهم في استقرار المنظومة الكهربائية وتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة، إلى حين تنفيذ المعالجات اللازمة للاختناقات التي تشهدها الشبكة.

وفي السياق، أفادت المؤسسة بأن السلطة المحلية تواصل متابعة الشركة المستثمرة المشغلة لمحطة كهرباء حريب، والضغط عليها للوفاء بكامل القدرة التوليدية المتفق عليها تعاقدياً، بهدف تعزيز إنتاج الطاقة وتحسين مستوى الخدمة في أقرب وقت ممكن.