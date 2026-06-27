مأرب تحصد اعترافاً دولياً: الاتحاد الأوروبي يكرّم جهود اللواء سلطان العرادة في التنمية والاستقرار

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كرّم وفد الاتحاد الأوروبي، في مستهل زيارته إلى محافظة مأرب، عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة، تقديراً لجهوده وإسهاماته في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم التنمية المحلية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وسلّم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، بحضور سفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن، درع التكريم لعضو مجلس القيادة سلطان العرادة، معبّراً عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور الذي تضطلع به محافظة مأرب في الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز أداء المؤسسات، واستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين ، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية رغم التحديات الراهنة.

وأكد وفد الاتحاد الأوروبي أن محافظة مأرب تمثل نموذجاً في الصمود والإدارة الفاعلة ، مشيداً بالجهود المبذولة في تعزيز الأمن ، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية ، وتوفير بيئة مناسبة للعمل الإنساني والتنموي.

كما أشار الوفد إلى أن التكريم يأتي عرفاناً بالدور المحوري الذي يقوم به عضو مجلس القيادة محافظ مأرب سلطان العرادة في دعم الاستقرار ، وتسهيل عمل المنظمات الأممية والشركاء الدوليين، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لخدمة جهود التنمية والتعافي.

من جانبه ، أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب ، سلطان العرادة، عن بالغ تقديره للاتحاد الأوروبي على هذا التكريم، مؤكداً أن هذا التقدير يمثل تكريماً لأبناء محافظة مأرب وسكانها كافة، وللشعب اليمني عامة، وللجهود المشتركة التي تبذلها مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين .

وجدد العرادة حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء الدوليين، بما يسهم في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والإنسانية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن محافظة مأرب ستظل نموذجاً للتلاحم الوطني والعمل المؤسسي رغم كافة التحديات.