السعودية خامس منتخب عربي يغادر المونديال

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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غادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتعادله دون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيوستن بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى نقطتين في المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب الأوروغواي، الذي غادر كذلك البطولة بخسارته بهدف دون مقابل من إسبانيا التي تصدرت المجموعة برصيد 7 نقاط.

واقتنص منتخب الرأس الأخضر البطاقة الثانية لدور الـ32 بحصوله على ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وضعته في المركز الثاني.

وكان المنتخب السعودي يحتاج إلى الفوز لا غير لضمان التأهل، فيما كان التعادل كافيا لمنتخب الرأس الأخضر لانتزاع بطافة التأهل.

والسعودية هي خامس منتخب عربي يغادر المونديال بعد قطر وتونس والأردن والعراق، بينما نجحت المغرب ومصر في بلوغ دور الـ 32، ولا تزال الفرصة قائمة لمنتخب الجزائر، لخطف احدى بطاقات التأهل عندما يلتقى منتخب النمسا.