9 مواجهات نارية تحددت في دور الـ32 من كأس العالم

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مصر × استراليا
جنوب أفريقيا × كندا
المغرب × هولندا
البرازيل × اليابان
البوسنة والهرسك × أمريكا
النرويج × كوت ديفوار
السويد × فرنسا
الارجنتين × الرأس الأخضر
المانيا × باراغواي