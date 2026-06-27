مواجهة عربية بطموح عالمي.. هذا هو منافس مصر في دور الـ32 من موندي2026

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حجز المنتخب المصري بطاقة العبور إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة (1-1)، في ختام منافسات دور المجموعات.
وافتتح محمود صابر التسجيل مبكرًا للفراعنة في الدقيقة الخامسة، قبل أن ينجح المنتخب الإيراني في إدراك التعادل عبر رامين رضائيان عند الدقيقة 14، لتنتهي المواجهة بنتيجة التعادل.
وبهذه النتيجة، أنهى منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة بالمركز الثاني برصيد خمس نقاط، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل وصيفًا للمجموعة.
المواجهة القادمة سيضرب المنتخب المصري موعدًا مع منتخب أستراليا، وصيف المجموعة الرابعة، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32، والمقرر إقامتها يوم 3 يوليو/تموز على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية.
وتأمل الجماهير المصرية أن يواصل "الفراعنة" مشوارهم في البطولة العالمية، وأن يتجاوزوا العقبة الأسترالية من أجل بلوغ دور الـ16 وتحقيق إنجاز جديد في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.