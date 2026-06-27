النعناع يخلصك من أعراض القولون العصبي- إليك الحقيقة

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يلجأ كثير من مرضى القولون العصبي إلى شرب النعناع لتخفيف الانتفاخ وآلام البطن، ويعتقد البعض أنه علاج فعال للتخلص من أعراض المرض، لكن ما مدى صحة ذلك؟

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" حقيقة دور النعناع في تخفيف أعراض القولون العصبي، وذلك بحسب ما ورد في موقع WebMD.

هل يساعد النعناع في تخفيف أعراض القولون العصبي؟

النعناع يُستخدم منذ مئات السنين في الطب التقليدي للتخفيف من بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل اضطراب المعدة ومتلازمة القولون العصبي، لكن الأبحاث العلمية التي تؤكد فعالية مشروب النعناع في علاج هذه الحالات لا تزال محدودة، ولم تثبت بشكل قاطع أنه علاج مباشر للقولون العصبي.

معظم الدراسات العلمية ركزت على زيت النعناع أكثر من مشروب النعناع، حيثأظهرت بعض الأبحاث أن زيت النعناع، خاصة في صورة كبسولات، قد يساعد في تخفيف بعض أعراض القولون العصبي، مثل:

1- آلام البطن.

2- التقلصات.

3- الانتفاخ.

4- الشعور بعدم الراحة بعد الأكل.ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات مدى فعاليته وأمان استخدامه على المدى الطويل.

هل شرب النعناع آمن؟تناول مشروب النعناع يُعد آمنًا بالنسبة لمعظم الأشخاص، ولا توجد مشكلة في شربه أو الاستمتاع بمذاقه المنعش، ما لم تكن هناك موانع صحية يحددها الطبيب، لكن في الوقت نفسه، لا ينبغي اعتباره بديلًا للعلاج الطبي أو الاعتماد عليه وحده للسيطرة على أعراض القولون العصبي.

ما أفضل طريقة للتعامل مع القولون العصبي؟السيطرة على أعراض القولون العصبي تعتمد على أكثر من عامل، من بينها:

1- الالتزام بالنظام الغذائي المناسب.

2- تجنب الأطعمة التي تثير الأعراض.

3- تقليل التوتر والضغوط النفسية.

4- تناول الأدوية التي يصفها الطبيب عند الحاجة