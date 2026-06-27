6 علامات تنبهك إن قلبك في خطر- طبيب يحذر من هذه الأعراض

السبت 27 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قد يرسل القلب إشارات تحذيرية قبل حدوث مشكلات خطيرة، مثل الأزمة القلبية، لكن كثيرًا من الأشخاص يعتقدون أنها مجرد إرهاق أو توتر، ما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أبرز العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة بالقلب، والأعراض التي تستدعي التوجه للطوارئ فورًا.

ما العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة بالقلب؟

يشير حسين إلى أن هناك 6 أعراض لا ينبغي تجاهلها، وهي:

1- ألم أو شعور بالضغط وعدم الراحة في الصدر.

2- خفقان القلب أو الإحساس بسرعة أو عدم انتظام ضرباته.

3- إرهاق شديد وغير معتاد حتى مع أقل مجهود.

4- الدوخة أو الشعور بقرب فقدان الوعي.

5- ضيق التنفس أثناء الحركة أو عند الاستلقاء.

6- تورم القدمين أو الكاحلين أو الساقين نتيجة احتباس السوائل.

ويؤكد أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بمرض في القلب، لكنها تستوجب تقييمًا طبيًا، خاصة إذا كانت جديدة أو متكررة.

متى يجب التوجه للطوارئ؟يشدد استشاري أمراض القلب على ضرورة طلب المساعدة الطبية فورًا عند ظهور:

1- ألم شديد أو ضغط قوي في الصدر.

2- امتداد الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو أعلى البطن.

3- عرق بارد مصحوب بغثيان أو قيء.

4- ضيق تنفس مفاجئ.

5- دوخة شديدة أو فقدان الوعي.

ما العوامل التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب؟

يوضح حسين أن هناك عوامل ترفع احتمالات الإصابة بمشكلات القلب، من أبرزها:

1- ارتفاع ضغط الدم.

2- ارتفاع الكوليسترول.

3- مرض السكري.

4- التدخين.

5- السمنة.

6- النظام الغذائي غير الصحي.

7- قلة النشاط البدني.

8- التوتر والضغوط النفسية المزمنة.

كيف تحافظ على صحة القلب؟

ينصح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية باتباع عدد من العادات الصحية، تشمل:

1- تناول غذاء متوازن غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

2- ممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا.

3- تقليل التوتر والضغوط النفسية.

4- الإقلاع عن التدخين.

5- إجراء فحوصات دورية، خاصة لمن لديهم عوامل خطورة.

ويؤكد الدكتور شريف حسين أن الاكتشاف المبكر لأي مشكلة بالقلب يساهم بشكل كبير في تحسين فرص العلاج والوقاية من المضاعفات الخطيرة، لذلك لا يجب تجاهل أي أعراض غير معتادة أو مستمرة