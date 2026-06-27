تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الغذائي في اليمن مأرب تحصد اعترافاً دولياً: الاتحاد الأوروبي يكرّم جهود اللواء سلطان العرادة في التنمية والاستقرار السعودية خامس منتخب عربي يغادر المونديال 9 مواجهات نارية تحددت في دور الـ32 من كأس العالم لأول مرة.. مسؤول في نظام صالح يتحدث عن ''جمعة الكرامة'' ومن المسؤول عنها؟ مضيق هرمز على صفيح ساخن.. تبادل الضربات بين واشنطن وطهران يهدد بانهيار الهدنة مواجهة عربية بطموح عالمي.. هذا هو منافس مصر في دور الـ32 من موندي2026 النعناع يخلصك من أعراض القولون العصبي- إليك الحقيقة 6 علامات تنبهك إن قلبك في خطر- طبيب يحذر من هذه الأعراض تعادل السعودية يمنح الفراعنة بطاقة العبور.. مصر تحجز مقعدها رسميًا في دور الـ32 بالمونديال
حجز المنتخب المصري مقعده رسميًا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران، مستفيدًا من نتائج الجولة، وفي مقدمتها تعادل المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر.
وبات "الفراعنة" في وضع مريح، إذ يضمن الفوز الحفاظ على صدارة المجموعة، فيما يكفيه التعادل لإنهاء الدور الأول ضمن المركزين الأول أو الثاني، بحسب نتيجة مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا.
ولن تؤثر حتى الخسارة أمام إيران على فرص المنتخب المصري، إذ ضمن العبور ضمن قائمة أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد النتائج التي صبت في مصلحته.
وجاء تعادل السعودية مع الرأس الأخضر، إلى جانب فوز إسبانيا على أوروغواي، ليُبقي منتخب أوروغواي في المركز الثالث بمجموعته برصيد نقطتين فقط، وهو رصيد أقل من مصر، ما حسم تأهل "الفراعنة" رسميًا.
كما تتفوق مصر على منتخبات كوريا الجنوبية واسكتلندا والسنغال، التي أنهت دور المجموعات في المركز الثالث بثلاث نقاط لكل منها، ليؤكد المنتخب المصري حضوره في الأدوار الإقصائية، ويواصل مشواره في مونديال 2026 بثقة وطموح كبيرين.