اعتقالات حوثية واسعة في صنعاء تدفع ضباطًا أمنيين إلى الفرار نحو مأرب

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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تمكن عدد من ضباط الأجهزة الأمنية من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي والوصول إلى محافظة مأرب، عقب حملة مداهمات واعتقالات واسعة نفذتها الجماعة في العاصمة صنعاء، واستهدفت عشرات الضباط، في تطور يعكس تصاعد حالة التوتر داخل المؤسسات الأمنية الخاضعة لسيطرتها.

وذكر الصحفي فارس الحميري أن الضباط وصلوا إلى مأرب بعد نجاحهم في الإفلات من حملة الملاحقات التي شهدتها صنعاء خلال الساعات الماضية، والتي طالت عدداً من منتسبي الأجهزة الأمنية في ظروف لا تزال تفاصيلها غير واضحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد جماعة الحوثي إجراءاتها الأمنية داخل مناطق سيطرتها، وسط تقارير تتحدث عن تصاعد عمليات المراقبة والاعتقال بحق قيادات وعناصر أمنية، الأمر الذي دفع بعض الضباط إلى مغادرة تلك المناطق خشية التعرض للاعتقال.

ولم تصدر جماعة الحوثي، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي بيان رسمي يوضح أسباب الحملة الأمنية أو يكشف عن عدد المعتقلين أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.