قفزة غير مسبوقة.. أردوغان يكشف أرقاماً قياسية لصادرات الصناعات الدفاعية التركية

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صادرات بلاده في قطاع الصناعات الدفاعية حققت نمواً لافتاً، بعدما ارتفعت من 248 مليون دولار سنوياً إلى نحو 992 مليون دولار شهرياً، مؤكداً أن تركيا باتت تحقق في أسبوع واحد ما كانت تحققه سابقاً خلال عام كامل.

وجاءت تصريحات أردوغان، الجمعة، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز أبطال التصدير والجمعية العامة الثالثة والثلاثين لاتحاد المصدّرين الأتراك في إسطنبول، حيث أوضح أن قطاع الصناعات الدفاعية يشهد تطوراً متسارعاً يعكس تنامي القدرات الإنتاجية والتنافسية لبلاده.

وأشار إلى أن نجاحات قطاع التصدير أصبحت تمثل دافعاً وطنياً، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز حضور المنتجات التركية في مختلف الأسواق العالمية، بما ينسجم مع رؤية أن يرفرف العلم التركي في جميع المنافذ التجارية الدولية.

وأوضح الرئيس التركي أن التطور لم يقتصر على حجم الصادرات فقط، بل شمل أيضاً نوعيتها، إذ ارتفعت صادرات المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية من 10 مليارات دولار عام 2002 إلى 112 مليار دولار في عام 2025.

وأكد أردوغان أن هذه المؤشرات تعكس التحول المتسارع لتركيا نحو الصناعات والمنتجات عالية التقنية، مشدداً على مواصلة الجهود لرفع مساهمة هذا النوع من المنتجات في إجمالي الصادرات خلال السنوات المقبلة.