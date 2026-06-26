لغز جثة داخل بيارة يقود إلى احتجاز 8 مشتبهين في الضالع.. والتحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة

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أعلنت الأجهزة الأمنية في مديرية الحصين بمحافظة الضالع احتجاز ثمانية أشخاص للاشتباه بصلتهم بقضية وفاة غامضة هزّت المنطقة مطلع شهر يونيو الجاري، في إطار تحقيقات متواصلة لكشف ملابسات الحادثة.
وأوضحت الشرطة أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 20 و45 عامًا، وذلك على خلفية العثور على جثة رجل داخل بيارة للصرف الصحي في الرابع من يونيو، في ظروف وصفت بالغامضة، ما استدعى فتح تحقيق موسع لكشف أسباب الوفاة.
وبحسب الشرطة، فقد أسفرت عمليات البحث والتحري عن تحديد هوية المتوفى، ليتبين أنه المواطن (ع. م. ع. أ) من أبناء محافظة إب، وكان يعمل في المنطقة منذ عدة سنوات.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم إحالة المحتجزين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتأكد من مدى ارتباطهم بالواقعة، والوصول إلى الحقيقة الكاملة وكشف جميع ملابسات القضية.