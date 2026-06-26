آخر الاخبار

تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الغذائي في اليمن مأرب تحصد اعترافاً دولياً: الاتحاد الأوروبي يكرّم جهود اللواء سلطان العرادة في التنمية والاستقرار السعودية خامس منتخب عربي يغادر المونديال 9 مواجهات نارية تحددت في دور الـ32 من كأس العالم لأول مرة.. مسؤول في نظام صالح يتحدث عن ''جمعة الكرامة'' ومن المسؤول عنها؟ مضيق هرمز على صفيح ساخن.. تبادل الضربات بين واشنطن وطهران يهدد بانهيار الهدنة مواجهة عربية بطموح عالمي.. هذا هو منافس مصر في دور الـ32 من موندي2026 النعناع يخلصك من أعراض القولون العصبي- إليك الحقيقة 6 علامات تنبهك إن قلبك في خطر- طبيب يحذر من هذه الأعراض تعادل السعودية يمنح الفراعنة بطاقة العبور.. مصر تحجز مقعدها رسميًا في دور الـ32 بالمونديال

لغز جثة داخل بيارة يقود إلى احتجاز 8 مشتبهين في الضالع.. والتحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص
عدد القراءات 1265

 

 أعلنت الأجهزة الأمنية في مديرية الحصين بمحافظة الضالع احتجاز ثمانية أشخاص للاشتباه بصلتهم بقضية وفاة غامضة هزّت المنطقة مطلع شهر يونيو الجاري، في إطار تحقيقات متواصلة لكشف ملابسات الحادثة.

وأوضحت الشرطة أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 20 و45 عامًا، وذلك على خلفية العثور على جثة رجل داخل بيارة للصرف الصحي في الرابع من يونيو، في ظروف وصفت بالغامضة، ما استدعى فتح تحقيق موسع لكشف أسباب الوفاة.

وبحسب الشرطة، فقد أسفرت عمليات البحث والتحري عن تحديد هوية المتوفى، ليتبين أنه المواطن (ع. م. ع. أ) من أبناء محافظة إب، وكان يعمل في المنطقة منذ عدة سنوات.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم إحالة المحتجزين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتأكد من مدى ارتباطهم بالواقعة، والوصول إلى الحقيقة الكاملة وكشف جميع ملابسات القضية.

إقراء أيضاً
تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الغذائي في اليمن
مأرب تحصد اعترافاً دولياً: الاتحاد الأوروبي يكرّم جهود اللواء سلطان العرادة في ال
لأول مرة.. مسؤول في نظام صالح يتحدث عن ''جمعة الكرامة'' ومن المسؤول عنها؟
اعتقالات حوثية واسعة في صنعاء تدفع ضباطًا أمنيين إلى الفرار نحو مأرب
حصيلة دامية على الطرق.. قتيلان و9 جرحى و17 حادثًا مروريًا خلال يوم واحد بالمحافظ
ضربات أمنية متلاحقة في عدن.. سقوط 3 متهمين بترويج المخدرات ومصادرة مئات الحبوب ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول