حصيلة دامية على الطرق.. قتيلان و9 جرحى و17 حادثًا مروريًا خلال يوم واحد بالمحافظات المحررة

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت المحافظات المحررة، أمس الجمعة، سلسلة من الحوادث المرورية أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين، في مؤشر جديد على استمرار نزيف الطرق، وسط خسائر مادية تجاوزت 3 ملايين و320 ألف ريال.

وأفادت شرطة السير بأن إجمالي الحوادث المرصودة بلغ 17 حادثًا مروريًا، تنوعت بين 13 حادث تصادم بين المركبات، وحادثتي انقلاب، وحادثة دهس أحد المشاة، إضافة إلى حادثة سقوط من على مركبة.

وبحسب الإحصائية، سجلت محافظة شبوة حادثتي انقلاب أودتا بحياة شخص وأصابتا آخر، مع خسائر مادية بلغت 3 ملايين ريال، فيما شهدت العاصمة المؤقتة عدن حادث تصادم بين مركبتين أسفر عن وفاة شخص.

وفي حضرموت الساحل، أصيب ثلاثة أشخاص في حادثتي تصادم، بخسائر مادية قُدرت بـ320 ألف ريال، بينما أسفرت حادثتا تصادم في تعز عن إصابة شخصين، وسجلت لحج إصابتين في حادثة دهس وأخرى سقوط من على مركبة، في حين شهدت مأرب ثمانية حوادث تصادم نتج عنها إصابة شخص واحد.

كما تمكنت شرطة السير من ضبط 132 مخالفة مرورية خلال اليوم ذاته، مؤكدة أن معظم الحوادث تعود إلى مخالفة أنظمة المرور، وفي مقدمتها السرعة الزائدة، والتجاوزات الخاطئة، والقيادة بإهمال، والانشغال أثناء القيادة، والحمولات الزائدة، وقيادة المركبات من قبل أشخاص غير مؤهلين، إلى جانب مخالفات سائقي الدراجات النارية، وتهالك بعض الطرق والمركبات، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة من قبل المشاة ومستخدمي الطريق.

ودعت شرطة السير جميع السائقين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، حفاظًا على الأرواح والحد من تكرار الحوادث التي تحصد الضحايا يومًا بعد آخر.