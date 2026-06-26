ضربات أمنية متلاحقة في عدن.. سقوط 3 متهمين بترويج المخدرات ومصادرة مئات الحبوب المحظورة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن من توجيه ضربتين متتاليتين لشبكات ترويج المخدرات، أسفرتا عن ضبط ثلاثة متهمين متورطين في حيازة وترويج المواد المخدرة، مع مصادرة كميات كبيرة من الحبوب المحظورة.
وأوضحت الشرطة أن العملية الأولى نُفذت في مديرية خور مكسر، وأسفرت عن القبض على متهمين يبلغان من العمر 20 و21 عامًا، بعد العثور بحوزتهما على 300 حبة من عقار "بريجابالين" المخدر، تُقدر قيمتها بنحو 600 ألف ريال.
وفي عملية أمنية أخرى بمديرية الشيخ عثمان، ألقت الشرطة القبض على متهم ثالث يبلغ من العمر 21 عامًا، بعد ضبط 284 حبة من النوع ذاته بحوزته، وتُقدر قيمتها بحوالي 426 ألف ريال.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الشرطة إلى أن انتشار مثل هذه الجرائم يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وتراجع دور الرقابة المجتمعية، إلى جانب السعي لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، مؤكدة استمرار حملاتها لملاحقة مروجي المخدرات والحد من هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.