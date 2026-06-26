واشنطن تحتضن اليوم الرابع لمناصرة القضايا اليمنية في الكونغرس الأمريكي

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1103

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن انطلاق فعاليات اليوم السنوي الرابع لمناصرة القضايا اليمنية في مجلسي الشيوخ والشعب الأمريكي (Yemen Advocacy Day) الذي ينظمه مركز واشنطن للدراسات اليمنية (WCYS) بهدف تعزيز التواصل مع صناع القرار الأمريكيين وتسليط الضوء على أبرز القضايا اليمنية.

وأكد رئيس المركز عبدالصمد الفقيه، في كلمة ترحيبية بالمشاركين، أهمية الدور الذي يضطلع به اليمنيون الأمريكيون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفاع عن القضايا المرتبطة بالديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، إلى جانب دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وناقش المشاركون في الفعالية مع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أهم القضايا كقانون الهجرة وحظر السفر لعدد من الدول ومنها اليمن والنقاش حول امكانية التخفيف من اجراءات هذا القانون للظروف الخاصة التي تعيشها اليمن ويمانيو المهجر وتعقيدات المشهد برمته، كما تطرق النقاش حول كيفية ايجاد طرق للتعاون والمساعدة المباشرة للمؤسسات والمنظمات اليمنية الامريكية

وأشار إلى أن الفعالية تمثل منصة للحوار المباشر مع أعضاء الكونغرس والخبراء وصناع السياسات الأمريكيين، بما يسهم في إيصال صوت الجالية اليمنية الأمريكية وإبراز التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجه اليمن.

وأوضح أن المركز أعد حزمة من المواد المرجعية والأوراق التعريفية التي تتناول مستجدات الأوضاع في اليمن وأبرز الأولويات المطروحة للنقاش، بهدف تمكين المشاركين من عرض وجهات نظرهم ومقترحاتهم بصورة أكثر فاعلية خلال اللقاءات الرسمية.

وشدد الفقيه على أن تحقيق الاستقرار في اليمن ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة وحماية الممرات البحرية الدولية، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين المجتمع اليمني الأمريكي والمؤسسات الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود السلام والتنمية.

ويهدف اليوم الوطني للمناصرة إلى بناء جسور تواصل مستدامة بين الجالية اليمنية الأمريكية ومراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، وتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة باليمن، بما يسهم في دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد.