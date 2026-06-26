فرنسا والنرويج إلى دور الـ32… والأنظار على مصير السنغال والعراق

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تأهل منتخبا فرنسا والنرويج رسميًا إلى دور خروج المغلوب في كأس العالم 2026، بينما لا يزال الصراع محتدمًا على صدارة المجموعة الأولى، ومصير السنغال والعراق مرهون بنتائج اليوم.

تتجه الأنظار اليوم إلى المباريات الحاسمة للمجموعة الأولى، حيث ستُلعب مواجهتا فرنسا ضد النرويج والسنغال ضد العراق في وقت متزامن الساعة 3 عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويمكن متابعة مباراة فرنسا والنرويج مباشرة عبر شبكة FOX، بينما تُبث مباراة السنغال والعراق على قناة FS1.

فرنسا، بقيادة النجم كيليان مبابي، ضمنت التأهل بعد فوزها في مباراتين، وتحتاج فقط إلى التعادل أو الفوز لتتوج بصدارة المجموعة. أما النرويج، التي قدمت أداءً لافتًا في دور المجموعات بقيادة إيرلينج هالاند، فستسعى للفوز على فرنسا لضمان صدارة المجموعة وتجنب مواجهة قوية في الدور التالي.

الوضع معقد بالنسبة للسنغال والعراق. تحتاج السنغال، التي لم تحصد أي نقاط حتى الآن، إلى الفوز على العراق بأكبر فارق ممكن، مع أمل في تأهلها كأحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث. أما العراق، فبفارق أهداف سلبي كبير، فإنها تحتاج إلى فوز بفارق عدة أهداف، بالإضافة إلى مساعدة من نتائج المجموعات الأخرى لضمان الاستمرار في البطولة. الخاسر من هذه المواجهة سيودع المونديال.

ستنطلق كلا المباراتين في المجموعة الأولى في نفس التوقيت، 3 عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويمكن متابعتهما عبر شبكتي FOX و FS1، بالإضافة إلى البث المباشر على FOX One.