زعيم الحوثيين يجدد الولاء لمحور إيران ويتوعد السعودية بمواصلة المواجهة

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكد زعيم المليشيا في اليمن المدعو عبد الملك الحوثي استمرار التنسيق مع إيران وحلفائها ضمن ما يعرف بـ"محور المقاومة"، معلناً استعداد جماعته للمشاركة في أي مواجهة إقليمية جديدة، ومهدداً باستهداف أي وجود إسرائيلي محتمل في أرض الصومال.

وقال الحوثي، في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى عاشوراء، إن جماعته على "تنسيق مستمر" مع أطراف محور المقاومة، ولن تتردد في الانخراط في أي تصعيد جديد تشهده المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بالحرب في غزة والمواجهة مع إسرائيل.

كما هنأ إيران بما وصفه بـ"الانتصار العظيم" على الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أن ذلك يمثل نصراً لمحور المقاومة بأكمله، في تأكيد جديد على اصطفاف الجماعة السياسي والعسكري إلى جانب طهران وحلفائها في المنطقة.

وفي تصعيد لافت، هدد الحوثي باستهداف أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، قائلاً إن جماعته "لن تقف مكتوفة الأيدي" وستبادر إلى ضربه "بكل الوسائل المتاحة"، معتبراً أن أي وجود إسرائيلي هناك يشكل تهديداً للبحر الأحمر وخليج عدن.

وعلى الصعيد اليمني، جدد الحوثي هجومه على السعودية والولايات المتحدة، واصفاً ما تتعرض له بلاده بأنه "عدوان وحصار أمريكي سعودي"، مؤكداً أن جماعته ستواصل العمل لإنهاء ما وصفه بالاحتلال والحصار واستعادة حقوق اليمنيين وثرواتهم.

ودعا الحوثي أنصاره في خطاب نقلته وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرتهم إلى تعزيز التماسك الداخلي والاستمرار في برامج التعبئة والتدريب العسكري، مؤكداً مواصلة ما وصفه بـ"المسار الجهادي" ودعم القضية الفلسطينية.

ويعد الخطاب من أوضح مواقف الحوثي خلال الفترة الأخيرة في تأكيد ارتباط جماعته بمحور تقوده إيران، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة والملاحة في البحر الأحمر.