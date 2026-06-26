السفير اليمني في طوكيو: زيارة وفد ياباني إلى عدن تعزز الشراكة ودعم التعافي

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال سفير اليمن لدى اليابان عادل السنيني إن زيارة وفد ياباني رفيع إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسبوع الجاري تعكس التزام طوكيو بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في اليمن وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وأوضح السنيني، في تصريحات صحفية، أن الوفد الذي ترأسه يوئيتشي ناكاشيما، وضم رئيس مكتب اليمن في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، أجرى خلال زيارته لعدن بين 21 و24 يونيو/حزيران سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وزيارات ميدانية لعدد من المشاريع التنموية والخدمية.

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين اليمن واليابان، وتؤكد اهتمام الحكومة اليابانية بمواصلة دعم اليمن في المجالات التنموية والإنسانية، إلى جانب مساندة جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأشار السفير اليمني إلى أن برنامج الزيارة شمل الاطلاع على عدد من المشاريع، من بينها مشروع ترميم ميناء عدن، وتأهيل مراكز التعليم التقني والتدريب المهني، ومشاريع الطرق، إضافة إلى مشاريع في قطاعي التعليم والصحة ودعم البنية التحتية للمؤسسات الخدمية.

كما تضمن البرنامج عقد ورشة عمل حول الاستفادة من التجربة اليابانية في دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار، بهدف نقل الخبرات اليابانية في مجالات التخطيط والتنمية وبناء المؤسسات، وفقاً للسنيني.

وأعرب السفير اليمني عن تقدير بلاده للدعم الياباني، مؤكداً أن الزيارة تعكس متانة العلاقات بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن.