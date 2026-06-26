بطولة كروية جديدة في الخليج

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن إطلاق بطولة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، والتي ستجمع بين نادي دهوك العراقي (بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية) ونادي الريان القطري (بطل النسخة الثانية من الدوري)، وذلك يوم 13 أغسطس 2026 بمحافظة دهوك العراقية.

ويعد هذا الحدث الكروي إضافة جديدة لمسيرة البطولات الخليجية، حيث تمثل هذه النسخة المستحدثة من كأس السوبر محطة مهمة في تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية الخليجية، إلى جانب ما يتوقع أن تحظى به من اهتمام جماهيري وإعلامي واسع في المنطقة.