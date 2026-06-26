بطولة كروية جديدة في الخليج

تقرير أممي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الغذائي في اليمن مأرب تحصد اعترافاً دولياً: الاتحاد الأوروبي يكرّم جهود اللواء سلطان العرادة في التنمية والاستقرار السعودية خامس منتخب عربي يغادر المونديال 9 مواجهات نارية تحددت في دور الـ32 من كأس العالم لأول مرة.. مسؤول في نظام صالح يتحدث عن ''جمعة الكرامة'' ومن المسؤول عنها؟ مضيق هرمز على صفيح ساخن.. تبادل الضربات بين واشنطن وطهران يهدد بانهيار الهدنة مواجهة عربية بطموح عالمي.. هذا هو منافس مصر في دور الـ32 من موندي2026 النعناع يخلصك من أعراض القولون العصبي- إليك الحقيقة 6 علامات تنبهك إن قلبك في خطر- طبيب يحذر من هذه الأعراض تعادل السعودية يمنح الفراعنة بطاقة العبور.. مصر تحجز مقعدها رسميًا في دور الـ32 بالمونديال
أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن إطلاق بطولة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، والتي ستجمع بين نادي دهوك العراقي (بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية) ونادي الريان القطري (بطل النسخة الثانية من الدوري)، وذلك يوم 13 أغسطس 2026 بمحافظة دهوك العراقية.
ويعد هذا الحدث الكروي إضافة جديدة لمسيرة البطولات الخليجية، حيث تمثل هذه النسخة المستحدثة من كأس السوبر محطة مهمة في تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية الخليجية، إلى جانب ما يتوقع أن تحظى به من اهتمام جماهيري وإعلامي واسع في المنطقة.