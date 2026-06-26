ماذا يعني تنامي الاهتمام الدولي بمحافظة مأرب وتزايد زيارات السفراء الغربيين إليها؟

الجمعة 26 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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في أول تعليق على الاهتمام الدولي بمحافظة مأرب وتزايد زيات كبار سفراء الغرب إلى محافظة مأرب قال مستشار محافظة مأرب للشؤون الإنسانية، مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة، سيف ناصر مثنى، أن الزيارات المتتابعة لسفراء الدول الشريكة إلى محافظة مأرب تمثل مؤشراً واضحاً على تنامي الحضور الدولي للمحافظة، وتعكس الثقة المتزايدة بقدرتها على قيادة العمل الإنساني وبناء شراكات فاعلة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.

وأوضح مثنى أن مأرب أصبحت اليوم محطة رئيسية لوفود المجتمع الدولي، نظراً لما تضطلع به من دور محوري في استضافة أكبر تجمع للنازحين في اليمن، وما تبذله السلطة المحلية وشركاؤها الإنسانيون من جهود متواصلة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع المنظمات والجهات المانحة.

وقال: "إن زيارات السفراء إلى مأرب تعكس حضورها على خارطة الاهتمام الدولي، وتترجم الثقة بقدرتها على قيادة العمل الإنساني وبناء شراكات تخدم الإنسان أولاً."

وأشار إلى أن المحافظة تستقبل حالياً سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، في إطار الاطلاع على الأوضاع الإنسانية وسير التدخلات الميدانية، فيما شهد مطلع الشهر الجاري زيارة السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، بما يؤكد تنامي اهتمام المجتمع الدولي بدعم الجهود الإنسانية والتنموية في المحافظة.

ولفت مستشار الشؤون الإنسانية إلى أن هذه الزيارات تمثل فرصة لتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، واستعراض التحديات الإنسانية القائمة، وحشد مزيد من الدعم للاستجابة لاحتياجات مئات الآلاف من الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية.