الشيخ فدغم الحزمي يصل مناطق الشرعية ويتحدث عن ''ميرا'' وظروف احتجازهما لدى الحوثيين 7 منتخبات تحجز مقاعدها رسميا في دور الـ32 بمونديال 2026 بعد نهاية الجولة الثانية من مونديال 2026.. ماهي المنتخبات المتأهلة لدو الـ32 حتى الآن؟ ضربة حاسمة لمهربي المخدرات.. السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 5 إثيوبيين في عسير عاصفة الدولار تهوي بالذهب.. المعدن النفيس يواصل التراجع وسط مخاوف الأسواق رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية: استعادة الدولة والجمهورية ثوابت لا تنازل عنها ترتيبات جديدة بين عُمان وإيران لتعزيز السلامة البحرية والاستقرار الإقليمي ملايين الدولارات تتحرك في أسواق التنبؤات… أرباح ضخمة وخسائر فادحة في رهانات كأس العالم بعد سقوط أمام إنجلترا وغانا… مواجهة مصيرية تجمع كرواتيا وبنما مناقشة جاهزية بنك الإنشاء والتعمير لاستئناف نشاطه من العاصمة المؤقتة عدن
وصل الشيخ القبلي حمد بن راشد فدغم الحزمي، برفقة أفراد أسرته، إلى منطقة الريان شرق محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وسط استقبال قبلي وشعبي في المنطقة، وذلك بعد أيام من الإفراج عنه من قبل مليشيا الحوثي عقب أسابيع من الاحتجاز.
وتحدث الحزمي عن ملابسات احتجازه، مستعرضاً ما قال إنها انتهاكات وظروف قاسية تعرض لها هو ومرافقوه خلال فترة احتجازهم.
كما تطرق إلى قضية "ميرا صدام حسين"، متهماً الحوثيين بالترويج لروايات غير صحيحة بشأنها.
وبحسب مصادر محلية، غادر الحزمي مسقط رأسه في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف متوجهاً إلى المناطق الخاضعة للحكومة، بعد خلافات ومضايقات قال إنها تعرض لها من قبل جماعة الحوثي.
وكان الحوثيون قد أفرجوا عن الحزمي والمرأة التي كانت برفقته بعد أسابيع من احتجازهما، إثر توقيفهما في نقطة الحتارش شمال صنعاء أثناء عودتهما إلى محافظة الجوف.
وسبق أن نفذت قبائل دهم احتجاجات ونصبت مطارح قبلية في منطقة اليتمة للمطالبة بالإفراج عن الحزمي، قبل أن تفضي وساطات قبلية إلى إطلاق سراحه وإنهاء القضية.