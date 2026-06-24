7 منتخبات تحجز مقاعدها رسميا في دور الـ32 بمونديال 2026 بعد نهاية الجولة الثانية من مونديال 2026.. ماهي المنتخبات المتأهلة لدو الـ32 حتى الآن؟ ضربة حاسمة لمهربي المخدرات.. السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 5 إثيوبيين في عسير عاصفة الدولار تهوي بالذهب.. المعدن النفيس يواصل التراجع وسط مخاوف الأسواق رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية: استعادة الدولة والجمهورية ثوابت لا تنازل عنها ترتيبات جديدة بين عُمان وإيران لتعزيز السلامة البحرية والاستقرار الإقليمي ملايين الدولارات تتحرك في أسواق التنبؤات… أرباح ضخمة وخسائر فادحة في رهانات كأس العالم بعد سقوط أمام إنجلترا وغانا… مواجهة مصيرية تجمع كرواتيا وبنما مناقشة جاهزية بنك الإنشاء والتعمير لاستئناف نشاطه من العاصمة المؤقتة عدن تعرف على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم
حسمت سبعة منتخبات تأهلها رسمياً إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وتشمل قائمة المنتخبات المتأهلة كل من منتخبات المكسيك، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، وكولومبيا