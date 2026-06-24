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7 منتخبات تحجز مقاعدها رسميا في دور الـ32 بمونديال 2026

الأربعاء 24 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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حسمت سبعة منتخبات تأهلها رسمياً إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتشمل قائمة المنتخبات المتأهلة كل من منتخبات المكسيك، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، وكولومبيا

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