ضربة حاسمة لمهربي المخدرات.. السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 5 إثيوبيين في عسير

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحق خمسة أشخاص من الجنسية الإثيوبية بعد إدانتهم في قضية تتعلق بتهريب الحشيش المخدر إلى أراضي المملكة، وذلك في منطقة عسير جنوب البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المتهمين أُدينوا بالاشتراك في عملية تهريب مواد مخدرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، التي نظرت القضية وأصدرت حكماً يقضي بقتلهم تعزيراً بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم.
وأكد البيان أن الحكم استكمل جميع مراحله القضائية، حيث جرى تأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، قبل صدور أمر ملكي بإنفاذه، وتم تنفيذ العقوبة يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026 في منطقة عسير.
وشددت وزارة الداخلية على أن المملكة ماضية في مواجهة جرائم المخدرات بكل حزم، مؤكدة أن حماية المجتمع من أخطار التهريب والترويج تمثل أولوية أمنية ووطنية، وأن العقوبات الرادعة ستطال كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمع. كما جددت الوزارة تحذيرها لكل من يسعى إلى تهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أن العقوبات الشرعية والنظامية ستُطبق بحق المخالفين دون تهاون.