ترتيبات جديدة بين عُمان وإيران لتعزيز السلامة البحرية والاستقرار الإقليمي

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتفقت سلطنة عُمان وإيران، الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات في مسقط، خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى السلطنة.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار عبر فريق العمل المشترك بين وزارتي خارجية البلدين، بما يشمل بحث الخدمات التي ستُقدَّم للملاحة في المضيق والتكاليف المرتبطة بها، وفق المعايير الدولية.

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على إجراء مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة وأطراف أخرى ذات صلة بشأن هذه المسألة.

وأكدت عُمان وإيران – بوصفهما الدولتين المشاطئتين للمضيق – التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية.

كما شدد الجانبان على أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقهما السيادية.

وجدد البلدان التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا للملاحة الدولية، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

هذا وبحث سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع السلطان إلى إيضاحات الجانب الإيراني حول مختلف مساراتها.

وأعرب السلطان عن دعم عمان للمفاوضات وأمنياته بنجاحها، والتوصل إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا ذات الصلة.

حضر المقابلة من الجانب العُماني بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي السفير المتجوّل في وزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب الإيراني السفير موسى فرهنك، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان وعدد من المسؤولين.